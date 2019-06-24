На юге Волгограда заменят старый водопровод

СЕГОДНЯ 16:43 2019-06-24T16:43:20+03:00

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Поселок Водников находится практически на самом краю Волгограда. Модернизации и обновления сюда почти не доходили. Но сегодня там кипит работа: это «Концессии водоснабжения» приступили к замене изношенного водопровода. Старые трубы настолько проржавели, что их просто невозможно уже было латать. Поэтому инвестор решил заменить участок полностью.

- Новый водовод протянется от переулка Шамбрунского до улицы Электростальской вдоль улицы Лазоревой. Старые железные трубы заменят современными пластиковыми диаметром 225 миллиметров. Общая протяженность нового водовода составит 720 метров, - рассказывают «КП-Волгоград» в администрации города.

К слову, менять трубы будут аккуратно, чтобы не повредить растущие вдоль трассы деревья. Чтобы не рыть траншеи и не вредить корневой системе деревьев, специалисты компании будут прокладывать трубы при помощи машины горизонтально направленного бурения, которая протягивает их под землей.

За последние три года «Концессии водоснабжения» заменили уже свыше 200 километров сетей водоснабжения в Волгограде.

ИСТОЧНИК KP.RU