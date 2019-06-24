2019-06-24T16:43:20+03:00
Общество

На юге Волгограда заменят старый водопровод

Новые трубы укладывают в поселке Водников
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото "Концессии водоснабжения"Фото "Концессии водоснабжения"
Изменить размер текста:

Поселок Водников находится практически на самом краю Волгограда. Модернизации и обновления сюда почти не доходили. Но сегодня там кипит работа: это «Концессии водоснабжения» приступили к замене изношенного водопровода. Старые трубы настолько проржавели, что их просто невозможно уже было латать. Поэтому инвестор решил заменить участок полностью.

- Новый водовод протянется от переулка Шамбрунского до улицы Электростальской вдоль улицы Лазоревой. Старые железные трубы заменят современными пластиковыми диаметром 225 миллиметров. Общая протяженность нового водовода составит 720 метров, - рассказывают «КП-Волгоград» в администрации города.

К слову, менять трубы будут аккуратно, чтобы не повредить растущие вдоль трассы деревья. Чтобы не рыть траншеи и не вредить корневой системе деревьев, специалисты компании будут прокладывать трубы при помощи машины горизонтально направленного бурения, которая протягивает их под землей.

За последние три года «Концессии водоснабжения» заменили уже свыше 200 километров сетей водоснабжения в Волгограде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волгоградских мотострелков подняли по тревоге
Уже шесть волгоградцев заразились Крымской лихорадкой от клещей
Под Волгоградом полиция накрыла крупную базу браконьеров
Волгоградские дороги поливают четыре раза в сутки
В Астрахани следователя-взяточника отправили в колонию на три года
Волгоградцы собирали ягоды и наткнулись на ракету от «Катюши»
В сквере у больницы №7 в Волгограде уложат брусчатку, поставят 23 лавочки и высадят 128 деревьев
22-летний парень утонул в пруду под Камышином
На юге Волгограда поймали двух зэков, сбежавших из колонии
Облил бензином и подпалил: волгоградец пытался сжечь дом вместе с бывшей супругой и ребенком
«СУшки», «Тунгуски» и «летающий» танк: под Волгоградом пройдет форум «Армия-2019»
В Волгограде бывший наркополицейский заработал на сбыте наркоты 15 миллионов рублей
Под Волгоградом начальница сельской почты украла сумку денег
Волгоградская область заняла второе место в стране по количеству страховых мошенничеств
Из-за жары движение для фур перекрыли сразу в трех областях: Волгоградской, Воронежской и Ростовской
Прокатились на тракторе: пьяный астраханец сорвался с обрыва в реку вместе со своей подругой
В Волгограде после столкновения двух машин сбили пенсионерку
В Волгограде для пенсионеров проведут специальные лекции, как распознать мошенников
Из-за пьяного водителя в больнице оказался четырехлетний ребенок
Под Волгоградом мигранты жили в "Газели" прямо на поле