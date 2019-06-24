Под Волгоградом полиция накрыла крупную базу браконьеров

СЕГОДНЯ 16:04 2019-06-24T16:25:26+03:00

В браконьерском бизнесе "работало" 17 человек. Восемь из них уже были судимы за аналогичные преступления. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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На берегу Цимлянского водохранилища со стороны Волгоградской области некогда располагалась база отдыха. После она закрылась и ее выкупил 44-летний ростовчанин. Но купил ее не для отдыха, он развернул здесь настоящий браконьерный бизнес по вылову рыбы. Сначала подговорил своих знакомых, потом нанял местных работников. Распределил между ними обязанности, в вагончиках обустроил морозильные камеры и так зарабатывал. Рыбу сюда привозили грузовиками. А чтобы скрыть «бизнес» от посторонних, даже установил шлагбаум при въезде на базу и ворота. Сегодня сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области нагрянули на эту базу вместе с бойцами Росгвардии.

Браконьерская база действовала на территории бывшей базы отдыха на берегу Цимлянского водохранилища.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Задержали 15 жителей Ростовской области и двоих волгоградцев. Возраст участников ОПГ - от 30 до 62 лет. У них изъято 148 браконьерских сетей и почти 2,5 тысячи экземпляров сазана, судака, чехони, густеры, карася, окуня, зеркального карпа, леща, а также несколько тонн замороженной рыбы. По предварительным данным, ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил не менее 5 миллионов рублей, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

У браконьеров изъяли тонны выловленной рыбы.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Рыбу отсюда браконьеры сбывали оптовыми партиями не только в Волгоградскую и Ростовскую области, но и в другие регионы России.

- Возбудили уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ. По ходатайству следователя организатора банды взяли под стражу. Его сообщникам (восемь из которых ранее судимы, в том числе за совершение аналогичных преступлений) суд избрал меру в виде обязательства о явке. Предварительное расследование уголовного дела продолжается, - уточнили официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/716363" frameborder="0"></iframe> Базу бранокьеров обнаружили на берегу Цимлянского водохранилища в Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU