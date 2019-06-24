Волгоградские дороги поливают четыре раза в сутки

СЕГОДНЯ 16:03 2019-06-24T16:11:47+03:00

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Волгоград ставит рекорды по жаре. На солнце столбик термометра тянется к 50 градусам, в тени чуть меньше +40. А 23 июня вообще поставил рекорд: в этот день была самая высокая температура за 50 лет наблюдений. Плавятся и люди и асфальт. Чтобы облегчить жизнь волгоградцам городские дорожники перешли на особый режим работы. По крайней мере те, кто занимается поливом дорог.

Из-за сильной жары влажная обработка городских улиц проводится в два раза чаще, - сообщили в мэрии.

То есть если раньше поливочная машина обрабатывала основные магистрали 2 раза в сутки, то теперь четыре. Цистерна делает по 8-9 рейсов за смену. В ночь на понедельник на улицах работали 25 поливомоечных машин. Также каждую ночь дороги чистят от песка и намета грунта.

Днем искусственный дождь увидят проспект Ленина, проспект Жукова, улицы Историческая, Рокоссовского, 64-Армии, Кирова, Удмуртская, проспект 40-лет ВЛКСМ.

Кстати, настоящий дождь тоже будет. По крайней мере, синоптики с Гидрометцентра обещают кратковременные ливни по городу и грозу в ночь на вторник и во вторник вечером. В области непогода будет бушевать в северных районах – там порывы ветра будут достигать 23 метров в секунду. И по-прежнему жарко +33 в тени. К середине недели станет прохладней на пару градусов. Но в городе волгоградцы вряд ли это почувствуют. Уже днем в среду на небе ни облачка.

ИСТОЧНИК KP.RU