2019-06-24T16:11:47+03:00
Общество

Волгоградские дороги поливают четыре раза в сутки

Машины делают по 8-9 рейсов за смену
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Дорожники обещают оставить граждан сухими.Дорожники обещают оставить граждан сухими.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Волгоград ставит рекорды по жаре. На солнце столбик термометра тянется к 50 градусам, в тени чуть меньше +40. А 23 июня вообще поставил рекорд: в этот день была самая высокая температура за 50 лет наблюдений. Плавятся и люди и асфальт. Чтобы облегчить жизнь волгоградцам городские дорожники перешли на особый режим работы. По крайней мере те, кто занимается поливом дорог.

Из-за сильной жары влажная обработка городских улиц проводится в два раза чаще, - сообщили в мэрии.

То есть если раньше поливочная машина обрабатывала основные магистрали 2 раза в сутки, то теперь четыре. Цистерна делает по 8-9 рейсов за смену. В ночь на понедельник на улицах работали 25 поливомоечных машин. Также каждую ночь дороги чистят от песка и намета грунта.

Днем искусственный дождь увидят проспект Ленина, проспект Жукова, улицы Историческая, Рокоссовского, 64-Армии, Кирова, Удмуртская, проспект 40-лет ВЛКСМ.

Кстати, настоящий дождь тоже будет. По крайней мере, синоптики с Гидрометцентра обещают кратковременные ливни по городу и грозу в ночь на вторник и во вторник вечером. В области непогода будет бушевать в северных районах – там порывы ветра будут достигать 23 метров в секунду. И по-прежнему жарко +33 в тени. К середине недели станет прохладней на пару градусов. Но в городе волгоградцы вряд ли это почувствуют. Уже днем в среду на небе ни облачка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волгоградских мотострелков подняли по тревоге
Уже шесть волгоградцев заразились Крымской лихорадкой от клещей
На юге Волгограда заменят старый водопровод
Под Волгоградом полиция накрыла крупную базу браконьеров
В Астрахани следователя-взяточника отправили в колонию на три года
Волгоградцы собирали ягоды и наткнулись на ракету от «Катюши»
В сквере у больницы №7 в Волгограде уложат брусчатку, поставят 23 лавочки и высадят 128 деревьев
22-летний парень утонул в пруду под Камышином
На юге Волгограда поймали двух зэков, сбежавших из колонии
Облил бензином и подпалил: волгоградец пытался сжечь дом вместе с бывшей супругой и ребенком
«СУшки», «Тунгуски» и «летающий» танк: под Волгоградом пройдет форум «Армия-2019»
В Волгограде бывший наркополицейский заработал на сбыте наркоты 15 миллионов рублей
Под Волгоградом начальница сельской почты украла сумку денег
Волгоградская область заняла второе место в стране по количеству страховых мошенничеств
Из-за жары движение для фур перекрыли сразу в трех областях: Волгоградской, Воронежской и Ростовской
Прокатились на тракторе: пьяный астраханец сорвался с обрыва в реку вместе со своей подругой
В Волгограде после столкновения двух машин сбили пенсионерку
В Волгограде для пенсионеров проведут специальные лекции, как распознать мошенников
Из-за пьяного водителя в больнице оказался четырехлетний ребенок
Под Волгоградом мигранты жили в "Газели" прямо на поле