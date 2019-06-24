2019-06-24T15:24:03+03:00
Происшествия

В Астрахани следователя-взяточника отправили в колонию на три года

Полицейский потребовал у матери наркосбытчика 1,3 миллиона рублей за смягчение наказания сыну
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Пока одни полицейские ловят тех, кто наживается на наркотиках, их нерадивые коллеги-«оборотни в погонах» наживаются на задержанных. В Астрахани одного такого «стража порядка» отправили в колонию за покушение на мошенничество.

Как установили следователи второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области, их бывший коллега - следователь ОП № 2 СУ УМВД России по городу Астрахани вымогал взятку и даже получил часть денег. В августе 2018-го ему передали вести дело о сбыте наркотиков. В феврале 2019-го следователь УМВД задержал по подозрению одного из местных парней. Но сразу за решетку не отправил, а пошел к его матери и предложил смягчить наказание ее сыночку за 1,3 миллиона рублей. Женщина согласилась.

- Вечером 8 апреля 2019 года астраханка принесла следователю первый транш в размере 500 тысяч рублей. Во время передачи денег полицейского и задержали сотрудники УФСБ России по Астраханской области, - рассказывают «КП-Волгоград» в региональном СУ СК.

Сегодня Трусовский райсуд Встрахани приговорил бывшего следователя к 3 годам колонии общего режима. Кроме того, он заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей. Также его лишили права занимать должности на государственной службе на срок 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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