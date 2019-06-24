2019-06-24T15:01:27+03:00
Происшествия

Волгоградцы собирали ягоды и наткнулись на ракету от «Катюши»

Снаряд пролежал в лесополосе со времен войны
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Ракета была на взводе, саперам пришлось ее взрывать на месте обнаружения. Фото пресс-службы ЮВО.Ракета была на взводе, саперам пришлось ее взрывать на месте обнаружения. Фото пресс-службы ЮВО.
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Восьмой десяток лет пошел со времен Великой Отечественной войны, а на волгоградской земле все еще находят снаряды тех лет. На днях опасную находку обнаружили жители поселка поселке Верхнезареченский Волгоградской области. Причем нашли местные не просто гранату или мину, а целую ракету.

Люди отправились собирать ягоды в ближайшую лесополосу, и там под одним из кустов и обнаружили огромный снаряд. Как установили саперы мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), которых вызвали на место находки сотрудники полиции, эта ракета - реактивный снаряд системы залпового огня БМ-13 «Катюша». Причем она была взведена, и могла рвануть от любого неаккуратного прикосновения. И тем более, ее нельзя было транспортировать. Приняли решения взрывать на месте.

- Саперы совместно с пожарной командой и сотрудниками МВД уничтожили ее на месте методом подрыва накладным зарядом, - отчитались об уничтожении опасной находки в пресс-службе ЮВО.

К слову, всего с начала года специалисты группы разминирования соединения ЮВО уничтожили уже более 800 боеприпасов различного калибра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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