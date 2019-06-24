В сквере у больницы №7 в Волгограде уложат брусчатку, поставят 23 лавочки и высадят 128 деревьев

СЕГОДНЯ 14:45 2019-06-24T14:45:42+03:00

Вот так будет выглядеть территория у больницы после реконструкции. Фото администрации Волгограда.

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Скоро возле больницы №7, расположенной в Советском районе Волгограда, появится настоящий сквер - с тенистыми аллеями, лавочками и прогулочной зоной. На реконструкцию этой территории из бюджета выделили ни много, ни мало - почти 40 миллионов рублей (точнее 39 679 081 рубль). Сегодня подрядчик уже приступил к работам.

На что же потратят такую сумму?

Ну, во-первых, полностью обновят тротуары. 80% старых дорожек уже демонтировали, сейчас убирают бортовой камень.

- По обеим сторонам улицы Казахской уложат порядка 5,5 тысячи квадратных метров новой брусчатки, - рассказывают «КП-Волгоград» в мэрии.

Кроме того, здесь установят 38 антивандальных светильников за 215 тысяч рублей и ограждение, которое отделит прогулочную зону от проезжей части. В 690 тысяч рублей обойдутся 23 парковых дивана с гранитным основанием, 174 тысячи потратят на 26 урн. В эту сумму также входит установка трех остановочных павильонов.

Сделают и озеленение. Первым делом - смонтируют систему автоматического орошения, затем компания уложит рулонный газон и высадит 128 деревьев и 289 кустарников (ель колючая, клен, рябина, багряник канадский, можжевельник, дерн белый и спирея - всего на 2,6 миллиона рублей).

А чтобы все это не растащили волгоградцы, в сквере смонтируют за 90 тысяч рублей систему наружного видеонаблюдения.

Но самые весомые затраты - сооружение и монтаж временных сооружений (в том числе МАФов) - эти работы обойдутся в 32 миллиона рублей.

- Гарантийный срок на все выполненные работы составит три года, -уточняют в администрации Волгограда.

Открыть обновленный сквер обещают к 20 августа.

- Одновременно заканчиваются работы по обустройству сквера Памяти, который появился на месте взорванного дома № 60 по Университетскому проспекту. Здесь уже высадили 200 кустов роз, а также свыше 30 деревьев и около 40 кустарников, - дополняют в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU