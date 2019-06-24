22-летний парень утонул в пруду под Камышином

СЕГОДНЯ 14:14 2019-06-24T14:14:16+03:00

Волгоградцы купаются, где им удобно, ведь пока открыт только один пляж на город. Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

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ЧП произошло 22 июня в пруду в пяти километрах от Камышина. Молодой человек и десятки других отдыхающих спасались от жары в воде. 22-летний парень был сильно пьян, но все равно упражнялся в плавании. Он не рассчитал своих сил и скрылся под водой. Окружающие не смогли быстро отреагировать на ЧП. Камышанин утонул. Тело молодого человека доставали спасатели. Они передали его родным.

Сейчас по факту гибели человека проводится проверка.

Спасатели еще раз предупреждают об осторожности при купании. Сейчас на любимых водоемах Волгоградской области настоящее паломничество – все спешат охладиться от 40-градусной жары.

- В этом году происшествий на воде больше, чем в прошлом. Чаще всего люди тонут на водоемах, где купаться в принципе запрещено. Свою роковую роль играет и алкоголь, когда человек не может адекватно оценить свои силы, - говорит Игорь Корляков, начальник оперативного отдела ГКУ «Служба спасения».

ИСТОЧНИК KP.RU