На юге Волгограда поймали двух зэков, сбежавших из колонии

СЕГОДНЯ 13:59 2019-06-24T13:59:10+03:00

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Утром 23 июня в полицию обратились за помощью сотрудники колонии-поселения, расположенного в Тракторозаводском районе Волгограда. Во время проверки они не досчитались двух осужденных. Это было в шесть утра. Сначала пытались отыскать их собственными силами, но, когда поняли, что заключенные сбежали, в 10.20 подняли на их поиски всех правоохранителей.

Как уточнили «КП-Волгоград» в региональном УФСИН, один из осужденных отбывал наказание за кражу и разбой, второй - за кражу и ДТП. Оба должны были освободиться из мест лишения свободы в следующем году. В минувшее воскресение их за хорошее до этого момента поведение отпустили за периметр. Но в установленное время они обратно не вернулись.

Посты установили на всех выездах из города. Волгоград прочесывали участковые вместе с коллегами из регионального ФСИН. И таки нашли. Причем на другом краю - в Красноармейском районе.

- Задержанных осужденных вновь доставили в колонию, - отчитались об успешной работе в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU