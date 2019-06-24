Облил бензином и подпалил: волгоградец пытался сжечь дом вместе с бывшей супругой и ребенком

СЕГОДНЯ 13:37 2019-06-24T13:38:50+03:00

У женщины обгорело 40% тела, у буйного поджигателя 15% ожог на ногах. Сгорел и семейный дом. Без крова остался ребенок. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Шестилетний мальчик не пострадал, а его родители с ожогами в больнице

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Горячие страсти разгорелись в Среднеахтубинском районе Волгоградской области 23 июня. Там буйный ревнивец едва не сжег себя, бывшую супругу и собственного 6-летнего сына.

Семья жила в частном доме: 46-летний хозяин, его 42-летняя жена (правда, бывшая) и ребенок. Благополучными их назвать язык не повернется: выпивали регулярно, вели асоциальный образ жизни. В минувшее воскресение в очередной раз за бутылкой собрались семья и их общая знакомая. В ходе застолья мужчина припомнил супруге ее измены и понеслось… Перепалка накалилась до предела, мужчина схватил кухонный нож и стал угрожать бывшей расправой. Когда закончились все аргументы, он взял канистру с бензином, плеснул на женщину, на себя и бросил горящую спичку. Знакомая с ребёнком успели выбежать до того, как огонь охватил весь дом. Они то и вызвали пожарных и полицию.

- Полицейские успели задержать буйного мужчину, который, несмотря на ожоги, пытался убежать. Его и пострадавшую женщину госпитализировали в больницу, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

У женщины медики обгорело 40% тела, ее состояние критическое. У поджигателя обгорели ноги. Сейчас следователи Отдела МВД России по Среднеахтубинскому району устанавливают все обстоятельства этого конфликта.

ИСТОЧНИК KP.RU