Облил бензином и подпалил: волгоградец пытался сжечь дом вместе с бывшей супругой и ребенком
Горячие страсти разгорелись в Среднеахтубинском районе Волгоградской области 23 июня. Там буйный ревнивец едва не сжег себя, бывшую супругу и собственного 6-летнего сына.
Семья жила в частном доме: 46-летний хозяин, его 42-летняя жена (правда, бывшая) и ребенок. Благополучными их назвать язык не повернется: выпивали регулярно, вели асоциальный образ жизни. В минувшее воскресение в очередной раз за бутылкой собрались семья и их общая знакомая. В ходе застолья мужчина припомнил супруге ее измены и понеслось… Перепалка накалилась до предела, мужчина схватил кухонный нож и стал угрожать бывшей расправой. Когда закончились все аргументы, он взял канистру с бензином, плеснул на женщину, на себя и бросил горящую спичку. Знакомая с ребёнком успели выбежать до того, как огонь охватил весь дом. Они то и вызвали пожарных и полицию.
- Полицейские успели задержать буйного мужчину, который, несмотря на ожоги, пытался убежать. Его и пострадавшую женщину госпитализировали в больницу, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.
У женщины медики обгорело 40% тела, ее состояние критическое. У поджигателя обгорели ноги. Сейчас следователи Отдела МВД России по Среднеахтубинскому району устанавливают все обстоятельства этого конфликта.
ИСТОЧНИК KP.RU