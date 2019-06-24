«СУшки», «Тунгуски» и «летающий» танк: под Волгоградом пройдет форум «Армия-2019»

СЕГОДНЯ 13:05 2019-06-24T13:05:08+03:00

Международный военно-технический форум в ЮВО пройдет с 28 по 30 июня

Изменить размер текста: A A

С 28 по 30 июня в филиалах военно-патриотического парка «Патриот» 14 субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов пройдет международный военно-технический форум «Армия-2019». В Волгоградской области площадкой станет полигон Прудбой. Именно здесь каждый желающий сможет ознакомиться с боевыми возможностями современных образцов вооружения, военной и специальной техники.

Начнется форум 28 июня в 10.00 с динамического показа.

- Пара Су-25 «НУРС» продемонстрирует нанесение удара и постановку дымовой завесы Су-24М. Далее свои боевые возможности покажут танки Т-90А, 12,7 НСВТ, БМП-3. Зрителям продемонстрируют стрельбу по мишеням из огнеметов РПО, подразделения ПВО при помощи зенитных пушечно-ракетных комплексов «Тунгуска» уничтожат наземные и воздушные цели, подразделение военной полиции покажет эпизод по захвату автомобиля, также гости форума увидят «летающий» танк, - рассказывают «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО.

Затем на поле развернется битва, правда, показательная.

- Будет разыграно 5 эпизодов: с высадкой аэромобильных групп на вертолетах, захватом пленного, эвакуацией раненного, действиями штурмовых групп, мотострелковых и танковых взводов, а также демонстрацией фигур высшего пилотажа экипажами вертолетов, - поясняют в ЮВО.

Гости смогут увидеть и буквально пощупать самые современные образцы вооружения.

- Будет представлено 24 единицы боевой и специальной техники, танки Т-90А и Т-72Б3, боевая машина пехоты третьего поколения, 152-мм самоходные артиллерийские гаубицы «МСТА-С», «Акация», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», гаубица Д-30, буксируемая «МСТА-Б», 120-мм «Хоста», , 120-мм миномет «Сани», ЗРПК «Тунгуска-М1», ЗРК ТОР-2М и «Стрела-10», противотанковый управляемый ракетный комплекс «Штурм-С», разведывательная химическая машина РХМ-6, боевая машина десанта БМД-2, советская 120-мм дивизионно-полковая авиадесантная самоходная артиллерийско-миномётная установка «Нона», бронеавтомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А, вертолеты Ми-24 «Крокодил», крупнейший в мире серийно выпускаемый транспортный вертолёт Ми-26 и двухдвигательный вертолёт Ми-8, - уточняют в ведомстве.

А молодые люди смогут тут даже пострелять из пневматической винтовки и поиграть в пейнтбол.

Для гостей праздника на площадке будут работать точки общественного питания, продажи сувениров и прохладительных напитков. Здесь же военные повара мотострелкового соединения ЮВО угостят посетителей форума солдатской кашей.

Форум будет работать ежедневно с 9.00 до 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU