В Волгограде бывший наркополицейский заработал на сбыте наркоты 15 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:47 2019-06-24T12:47:07+03:00

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Куда податься несчастному наркополицейскому после расформирования ведомства. 31-летний волгоградец решил, что умеет обращаться с наркотиками и ничего больше, и ему прямая дорога на другую сторону. Себе в помощники он взял знакомого 26-летнего парня, который трудился когда-то у него стажером. Вместе это парочка с декабря 2016 по ноябрь 2017 года умудрилась заработать 15 миллионов 500 тысяч рублей. Они делали закладки, фасовали наркотики.

- При попытке осуществления сокрытия наркотических средств, стражами порядка было изъято свыше 200 грамм N-метилэфедрона и амфетамина, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

Свою вину «стажер» признал, его осудили за незаконных сбыт наркотических средств и покушение на сбыт. Также его привлекли по статье: легализация денежных средств, полученных преступным путем. Все средства от наркоманов они переводили на карты, а потом покупали биткоины. Молодого человека приговорили к 9 годам тюрьмы.

А вот экс-полицейский свою причастность к преступлениям категорически отрицает. Хотя следователям удалось собрать все необходимые для суда доказательства.

- Уголовное дело направлено в суд. Прокуратура подписала обвинительное заключение, - сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU