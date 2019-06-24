Под Волгоградом начальница сельской почты украла сумку денег

СЕГОДНЯ 12:23 2019-06-24T12:23:52+03:00

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Зарплата у сотрудников почты совсем небольшая, и даже у начальницы не дотягивает до средней по Волгограду. Может быть, поэтому и решилась на преступления руководитель сельской почты в Иловлинском районе. На селе отделение - почти как торговый центр в Волгограде. Там есть почти все: от книжек до мыла. Женщина решила воспользоваться высоким спросом и большой для села выручкой. Она прикарманила деньги, полученные от продажи газет, семян и носовых платков. Кроме того, забрала себе и товар.

Когда к ней приехала инкассация, то она не придумала ничего лучшего, чем передать в банк пустую сумку, а начальству доложила, что деньги отправила. Когда же ее стали спрашивать, где сумма, она с невинным видом ответила, что средства украли по дороге и она совсем тут не причем.

Но следователям удалось доказать, что именно почтовик забрала 160 тысяч рублей. С почты даму уволили. Свою вину она полностью признала. Сейчас в отношении волгоградки возбудили уголовное дело по статье «Присвоение».

ИСТОЧНИК KP.RU