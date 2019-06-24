Волгоградская область заняла второе место в стране по количеству страховых мошенничеств

СЕГОДНЯ 12:04 2019-06-24T12:04:30+03:00

За первый квартал в правоохранительные органы обратились 226 человек

Изменить размер текста: A A

Волгоградская область уже давно в черном списке регионов по количеству мошенничеств среди в сфере страхования. Но если в предыдущем году мы держались на 12-месте. То в первом квартале 2019 года поднялись сразу же до второго, уступая только Краснодару. Такие данные дают авторы проекта «Страхование: общественная экспертиза».

За три месяца в полицию и прокуратуру ушло 226 обращений от граждан и от компаний, уголовные дела возбудили по 95 заявлениям.

Например, в июне вынесли приговоры по двух уголовным делам, ущерб от деятельности мошенников составил 16 миллионов рублей. Это и автострахование и страхование грузов.

Страховые компании вынуждены воевать с аферистами. Стараются не только выявлять мошенничества уже по факту, но и предупреждать преступления. Кроме того, для сотрудников правоохранительных органов и страховых компаний проводятся просветительские семинары, чтобы те могли разобраться в особенностях страховых дел.

ИСТОЧНИК KP.RU