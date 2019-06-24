2019-06-24T11:37:52+03:00
Общество

Из-за жары движение для фур перекрыли сразу в трех областях: Волгоградской, Воронежской и Ростовской

Дальнобойщики могут проехать только ночью
Екатерина МАЛИНИНА
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Большегрузы могут проехать только ночью.Большегрузы могут проехать только ночью.
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Эту меру Упрдор Москва-Волгоград применяет уже не первый раз. Но география расширяется. Если на прошлой недели запрет касался Волгоградской и Ростовской областей, то сейчас дороги закрыли для фур и на федеральных трассах в соседней Воронежской области.

Теперь дальнобойщикам на большегрузах из-за жары нельзя проехать с 10-00 до 22-00. Это касается следующих участков автомобильных дорог в Волгоградской области.

- Р-22 «Каспий» а/д М-4 «Дон» - Тамбов – Волгоград – Астрахань,

- Р-22 «Каспий» а/д М-4 «Дон» – Тамбов – Волгоград – Астрахань;

- Р-228 СызраньСаратов – Волгоград;

- А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с Украиной.

В Воронежской области закрыта для фур трасса Каспий. В Ростовской области ограничено движение на автодороге А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с Украиной.

Жару можно переждать на 128 стоянках, где есть кафе и придорожные сервисы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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