Из-за жары движение для фур перекрыли сразу в трех областях: Волгоградской, Воронежской и Ростовской
Эту меру Упрдор Москва-Волгоград применяет уже не первый раз. Но география расширяется. Если на прошлой недели запрет касался Волгоградской и Ростовской областей, то сейчас дороги закрыли для фур и на федеральных трассах в соседней Воронежской области.
Теперь дальнобойщикам на большегрузах из-за жары нельзя проехать с 10-00 до 22-00. Это касается следующих участков автомобильных дорог в Волгоградской области.
- Р-22 «Каспий» а/д М-4 «Дон» - Тамбов – Волгоград – Астрахань,
- Р-22 «Каспий» а/д М-4 «Дон» – Тамбов – Волгоград – Астрахань;
- Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград;
- А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с Украиной.
В Воронежской области закрыта для фур трасса Каспий. В Ростовской области ограничено движение на автодороге А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с Украиной.
Жару можно переждать на 128 стоянках, где есть кафе и придорожные сервисы.
ИСТОЧНИК KP.RU