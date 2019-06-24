Из-за жары движение для фур перекрыли сразу в трех областях: Волгоградской, Воронежской и Ростовской

СЕГОДНЯ 11:37 2019-06-24T11:37:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Эту меру Упрдор Москва-Волгоград применяет уже не первый раз. Но география расширяется. Если на прошлой недели запрет касался Волгоградской и Ростовской областей, то сейчас дороги закрыли для фур и на федеральных трассах в соседней Воронежской области.

Теперь дальнобойщикам на большегрузах из-за жары нельзя проехать с 10-00 до 22-00. Это касается следующих участков автомобильных дорог в Волгоградской области.

- Р-22 «Каспий» а/д М-4 «Дон» - Тамбов – Волгоград – Астрахань,

- Р-22 «Каспий» а/д М-4 «Дон» – Тамбов – Волгоград – Астрахань;

- Р-228 Сызрань – Саратов – Волгоград;

- А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с Украиной.

В Воронежской области закрыта для фур трасса Каспий. В Ростовской области ограничено движение на автодороге А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с Украиной.

Жару можно переждать на 128 стоянках, где есть кафе и придорожные сервисы.

ИСТОЧНИК KP.RU