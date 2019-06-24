Прокатились на тракторе: пьяный астраханец сорвался с обрыва в реку вместе со своей подругой

СЕГОДНЯ 11:17 2019-06-24T11:17:01+03:00

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ЧП произошло в селе Поды в Черноярском районе Астраханской области. 50-летняя волгоградка, видимо, вспомнив знаменитую песню про Петрушу на тракторе, поддалась душевному порыву и села в кабину к своему знакомому трактористу. Ее совсем не смутило, что водитель был пьян. Сначала парочка каталась по селу, а когда кончилась водка, они решили одолжить ее у знакомых, которые расположились на берегу Волги. Но собутыльников не застали, поэтому поехали обратно на ферму. Трактор мчался не разбирая пути: водитель решил, что дорога для его машины не нужна. А зря. Он слишком близко подъехал к обрыву, колесо провалилось под пустотой, и огромная машина рухнула в Волгу.

- Женщина смогла выбраться, а вот ее знакомый – нет. Его тело уже нашли, - сообщили "КП-Волгоград" в УМВд по Астраханской области.

- Сейчас следователи изучают все обстоятельства аварии. По ее результатам будет принято решение, - рассказали «КП-Волоград» в СУ СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU