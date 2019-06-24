В Волгограде после столкновения двух машин сбили пенсионерку

СЕГОДНЯ 10:55 2019-06-24T10:55:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария произошла в 8 утра в Краснооктябрьском районе в воскресенье. 34-летний водитель на «Митсубиси Лансере» Ехал по проспекту Ленина в сторону Металлургов. При повороте налево мужчина не уступил дорогу машине «Рено Меган», за рулем которого был 38-летний волгоградец. От удара французское авто отбросило на пешеходный переход, по которому как раз шла 80-летняя бабушка. Пенсионерка переходила дорогу на свой «зеленый».

- Старушку отвезли на «скорой» в больницу, - рассказали "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

Еще один наезд случился уже вечером в 19-00 в Волжском. 50-летний мужчина на ВАЗ-2111 ехал по улице Заволжской. Он не успел вовремя затормозить, когда перед ним неожиданно появился ребенок на велосипеде. 8-летний мальчишка решил пересечь дорогу. Водитель вызвал «скорую» и сотрудников ГИБДД. Школьник оказался в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU