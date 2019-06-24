В Волгограде для пенсионеров проведут специальные лекции, как распознать мошенников

СЕГОДНЯ 10:42 2019-06-24T10:42:20+03:00

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К сожалению, самые частые жертвы мошенников - это пенсионеры. Они готовы отдать «похоронные» деньги, когда им обещают высокий процент или предлагают сообщить данные банковской карты для покупки кухонного гарнитура. Именно для таких людей Центробанк собирается провести лекции о том, как уберечься от финансовых мошенников.

Занятия совершенно бесплатны для пенсионеров. Их проведут лучшие специалисты Отделения Волгоград Южного ГУ Банка России 27 июня в четверг. Пожилых людей научат обращаться с банковской картой, расскажут про основные признаки финансовых пирамид, даже объяснят, куда лучше безопасно вкладывать деньги.

Очень часто пенсионеры обращаются в правоохранительные органы, когда деньги уже незаконно списали со счетов, такие потери человеку в возрасте трудно пережить, - говорит заместитель управляющего Отделением Алексей Фирсов. - Наша задача научить критически относиться к любым предложениям повышенного дохода.

Лекции пройдут 27 июня в десять утра и в два часа дня по адресу Ленина,18. Записаться на занятия можно по телефону 30-18-40.

ИСТОЧНИК KP.RU