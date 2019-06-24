Из-за пьяного водителя в больнице оказался четырехлетний ребенок

СЕГОДНЯ 10:26 2019-06-24T10:26:30+03:00

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Авария произошла около 12 часов дня 23 июня в Камышинской районе. 27-летний водитель сел за руль своей «десятки» уже изрядно пьяный. Он согласился стать извозчиком для своих знакомых. 26-летняя мать с маленькой дочкой и ее подруга, 28-летняя волгоградка, без опасений сели в ВАЗ. Машина неслась по дороге Камышин-Петров Вал с огромной скоростью. И на одном из поворотов мужчина не справился с управлением, и его машина оказалась в кювете. В результате аварии пострадал и водитель и его три пассажирки, в том числе четырехлетний ребенок. Все они сейчас находятся в больнице.

Еще одна авария с участием детей случилась в Михайловском районе также в 12-05 36-летний водитель на «Хендае» при выезде с второстепенной дороги на московскую трассу поторопился и не уступил дорогу другому «Хендаю», за рулем которого был 37-летний мужчина. В результате аварии 36-виновник ДТП и трое пассажирок из второй иномарки (сестры 5и 6 лет и их мама) попали в больницу.

Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ЧП,

ИСТОЧНИК KP.RU