Под Волгоградом мигранты жили в "Газели" прямо на поле

СЕГОДНЯ 09:54 2019-06-24T09:55:23+03:00

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Сейчас на волгоградских полях жарко не только от палящего солнца, но и от количества работы. На земле работают тысячи мигрантов по всей области. Большинство из них имеют патенты, документы на право пребывания в стране. Но остаются и такие, кто надеется остаться незамеченным для Управления по вопросам миграции регионального главка МВД. Получается не всегда. В эти выходные полицейские наведались в поселок Степной, где проверили, живут ли по регистрации жители Узбекистана и Таджикистана. Оказалось, не все. Возбудили три уголовных дела. Штраф предусмотрен до 500 тысяч рублей, вплоть до лишения свободы.

Двое рабочих возле села Новая Надежда трудились на полях без патентов. Еще четверо жили прямо в Газеле возле поля, хотя были официально зарегистрированы в одном из домов Волгограда. Наказание ждет не только самих мигрантов – вплоть до выдворения, но и тех, кто «сдал» приезжим жилье, зная, что они будут находиться совсем в другом месте.

ИСТОЧНИК KP.RU