В Волгограде задержали шесть наркодилеров, делающих по 180 закладок в день

СЕГОДНЯ 09:12 2019-06-24T09:12:51+03:00

На каждого распространителя приходилось до 30 пакетиков опасной дури в день. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Пятеро парней и одна девушка фасовали наркотик и прятали их по всему городу

Изменить размер текста: A A

Большую сеть дилеров из Волгоградской и Саратовской области задержали сотрудники полиции. Пятеро парней и девушка от 19 до 27 лет занимались поставкой наркотиков

Дело было поставлено на широкую ногу. Им поставляли смесь, содержащую производное N –метилэфедрона. Затем они фасовали все в пакетики, где была разовая доза. Клиентов находили через «месенджеры». Затем делали закладки. На каждого члена группировки приходилось по 30 закладов в день.

При задержании у дилеров нашли 71 пакетик , приготовленные для волгоградских наркоманов. Всего полицейские изъяли около полу килограмма опасной смеси.

- В отношении всех шестерых возбудили уголовные дела по статье : покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Им грозит срок до 20 лет, - рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

Часть из арестованных молодых людей - студенты.

ИСТОЧНИК KP.RU