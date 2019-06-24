В Волгограде загорелся офис ЛДПР

СЕГОДНЯ 08:50 2019-06-24T10:04:01+03:00

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Видимо, место у ЛДПР в Волгограде проклятое. Ведь ЧП в офисе либерально-демократической партии России происходит не первый раз. Прохожие, гуляющие по улице Советской около 11 часов вечера, заметили дым, который валит от полуподвального помещения. Пожарные были на месте в 23-25. Расчет спасателей сначала с помощью специального резака, а затем кувалдой выломало входящую дверь, а потом зашел в помещение.

Как оказалось, горела входная дверь, расположенная внизу сразу после лестницы. Хватило нескольких минут, чтобы потушить огонь. Сейчас сотрудникам пожарной лаборатории предстоит выяснить, была ли это неисправная проводка или поджог. Если кто-то специально устроил ЧП, то в этом будет разбираться полиция. Главное, никто не пострадал.

Напомним, в прошлый раз офис ЛДПР исписали нецензурными выражениями. В итоге оказалось, что были это совсем не политические противники из других партий, а несколько либералов, которые в алкогольном опьянении устроили форменное хулиганство. Четверых членов Чекалина, Волынского, Рылева и Виноградова исключили из членов.

ИСТОЧНИК KP.RU