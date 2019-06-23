СЕГОДНЯ 16:52 2019-06-23T16:52:08+03:00

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Это для волгоградцев отопительный сезон заканчивается весной, а для «Концессии теплоснабжения» он плавно перетекает в другой этап – проверки и подготовки оборудования к очередной зиме. В конце июня в нескольких районах Волгограда отключат горячую воду. Где-то на несколько дней, а где-то на пару недель.

В Тракторозаводском районе я 17 по 27 июня нет воды в домах по улицам С 17 по 27 июня Богомольца, Гороховцев, Грамши, Кастерина, Кропоткина, Менжинского, Мясникова, Н. Отрады, Флотилии и Павлова. В Дзержинском с 13 по 26 июня С 13 по 26 июня теплой воды нет по улицам Ангарская, пос. Аэропорт, Бурейская, Жирновская, Твардовского, Тимофеева, Тургенева, Фастовская, Щербина.

В Ворошиловском до 2 июля жители некоторых домов по улицам Буханцева, Воркутинская, Липецкая греют воду в кастрюлях. С полным списком домов можно ознакомиться в статье «Где в Волгограде отключат горячую воду в июне 2019».

ИСТОЧНИК KP.RU