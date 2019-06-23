2019-06-23T13:32:36+03:00
Политика

Волгоградская партия «Яблоко» определилась с кандидатом в губернаторы

Дмитрий Любитенко скоро зарегистрируется и начнёт собирать подписи
Юлия Данильченко
Поделиться:
Фото с личной страницы Дмитрия ЛюбитенкоФото с личной страницы Дмитрия Любитенко
Изменить размер текста:

8 сентября жителям Волгоградской области предстоит выбрать главу региона. Большинство участников уже определились, но партии продолжают выдвигать кандидатов. 23 июня состоялась конференция регионального отделения партии «Яблоко».

- Прошло выдвижение кандидата на должность губернатора Волгоградской области. Выдвинули Дмитрия Любитенко, в ближайшее время зарегистрируемся и начнем собирать подписи в соответствии с законом, - прокомментировал КП-Волгоград Член Федерального Совета РОДП «Яблоко» Александр Ефимов.

Напомним, в выборах участвуют от «Единой России» ныне действующий губернатор Андрей Бочаров, ЛДПР – депутат котовской думы Владимир Рублев, КПРФ – депутат облдумы Алексей Буров, «Справедливой России» - председатель Волгоградской областной организации горно-металлургического профсоюза России Сергей Полещук.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МЧС предупреждает волгоградцев о сорокоградусной жаре
На юге Волгограда под колеса иномарки попала 8-летняя школьница
Многоэтажки по улице Олимпийской в Волгограде проверят на аварийность
Волгоградские волонтеры спасли шестерых ежат, мама которых умерла
«Берег-2019»: на популярном фестивале для волгоградцев выступят Гречка, 7Б и Хлеб
Во дворе спортшколы в центре Волгограда нашли мину
Дом на юге Волгограда, в котором обрушился дымоход, признали аварийным
В хуторе под Волгоградом нашли два снаряда и шесть мин времен войны
Волгоградцев приглашают на экскурсию в парк «Усть-Медведицкий»
17-летняя волжанка-курьер вернула обманутой пенсионерке 150 тысяч
Детской больнице быть: волгоградцы решили судьбу пустыря у ВолГУ
Все на пляж: 22 июня волгоградцев ждет аномальная жара
За сутки в Волгоградской области от пожаров пострадали два человека
В ночь на 22 июня полицейские Волгограда зажгли свечи на Мамаевом кургане
Регистрировать ККТ в налоговой будут и в выходные
Машина инкассаторов перевернулась на юге Волгограда