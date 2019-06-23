Волгоградская партия «Яблоко» определилась с кандидатом в губернаторы

СЕГОДНЯ 13:28 2019-06-23T13:32:36+03:00

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8 сентября жителям Волгоградской области предстоит выбрать главу региона. Большинство участников уже определились, но партии продолжают выдвигать кандидатов. 23 июня состоялась конференция регионального отделения партии «Яблоко».

- Прошло выдвижение кандидата на должность губернатора Волгоградской области. Выдвинули Дмитрия Любитенко, в ближайшее время зарегистрируемся и начнем собирать подписи в соответствии с законом, - прокомментировал КП-Волгоград Член Федерального Совета РОДП «Яблоко» Александр Ефимов.

Напомним, в выборах участвуют от «Единой России» ныне действующий губернатор Андрей Бочаров, ЛДПР – депутат котовской думы Владимир Рублев, КПРФ – депутат облдумы Алексей Буров, «Справедливой России» - председатель Волгоградской областной организации горно-металлургического профсоюза России Сергей Полещук.

ИСТОЧНИК KP.RU