МЧС предупреждает волгоградцев о сорокоградусной жаре

СЕГОДНЯ 11:24 2019-06-23T11:27:50+03:00

Пик жары лучше переждать дома, а вечером можно отправиться на отдых. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За полвека это самое знойное 23 июня в городе-герое

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Волгоградская жара продолжает бить рекорды: 23 июня – самое жаркое за последние полвека! Синоптики областного ЦГМС передают, что в самом Волгограде на солнце будет до +36ºС, а в некоторых районах региона +40...+41ºС. Кстати, десять лет назад стоял практический такой же зной. А вот самое холодное 23-е число июня выдалось на 2013 – тогда было всего девятнадцать градусов тепла.

ГУ МЧС бьет тревогу и предупреждает горожан и жителей региона об опасности.

- В условиях жаркой погоды соблюдайте меры личной безопасности: исключите длительное пребывание под прямыми солнечными лучами, принимайте больше жидкости (предпочтительно не сладкой и не газированной), откажитесь от употребления спиртного. В случае ухудшения состояния обратитесь за помощью в медицинское учреждение, - обратились спасатели к жителям.

Напоминает МЧС и о правилах поведения на природе. Ни в коем случае нельзя поджигать сухую траву и вообще жечь костры.

При возникновении пожара немедленно звоните по телефону «101» для любого оператора мобильной связи.

ИСТОЧНИК KP.RU