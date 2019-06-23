2019-06-23T11:27:50+03:00
Общество

МЧС предупреждает волгоградцев о сорокоградусной жаре

За полвека это самое знойное 23 июня в городе-герое
Юлия Данильченко
Поделиться:
Пик жары лучше переждать дома, а вечером можно отправиться на отдых.Пик жары лучше переждать дома, а вечером можно отправиться на отдых.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Волгоградская жара продолжает бить рекорды: 23 июня – самое жаркое за последние полвека! Синоптики областного ЦГМС передают, что в самом Волгограде на солнце будет до +36ºС, а в некоторых районах региона +40...+41ºС. Кстати, десять лет назад стоял практический такой же зной. А вот самое холодное 23-е число июня выдалось на 2013 – тогда было всего девятнадцать градусов тепла.

ГУ МЧС бьет тревогу и предупреждает горожан и жителей региона об опасности.

- В условиях жаркой погоды соблюдайте меры личной безопасности: исключите длительное пребывание под прямыми солнечными лучами, принимайте больше жидкости (предпочтительно не сладкой и не газированной), откажитесь от употребления спиртного. В случае ухудшения состояния обратитесь за помощью в медицинское учреждение, - обратились спасатели к жителям.

Напоминает МЧС и о правилах поведения на природе. Ни в коем случае нельзя поджигать сухую траву и вообще жечь костры.

При возникновении пожара немедленно звоните по телефону «101» для любого оператора мобильной связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волгоградская партия «Яблоко» определилась с кандидатом в губернаторы
На юге Волгограда под колеса иномарки попала 8-летняя школьница
Многоэтажки по улице Олимпийской в Волгограде проверят на аварийность
Волгоградские волонтеры спасли шестерых ежат, мама которых умерла
«Берег-2019»: на популярном фестивале для волгоградцев выступят Гречка, 7Б и Хлеб
Во дворе спортшколы в центре Волгограда нашли мину
Дом на юге Волгограда, в котором обрушился дымоход, признали аварийным
В хуторе под Волгоградом нашли два снаряда и шесть мин времен войны
Волгоградцев приглашают на экскурсию в парк «Усть-Медведицкий»
17-летняя волжанка-курьер вернула обманутой пенсионерке 150 тысяч
Детской больнице быть: волгоградцы решили судьбу пустыря у ВолГУ
Все на пляж: 22 июня волгоградцев ждет аномальная жара
За сутки в Волгоградской области от пожаров пострадали два человека
В ночь на 22 июня полицейские Волгограда зажгли свечи на Мамаевом кургане
Регистрировать ККТ в налоговой будут и в выходные
Машина инкассаторов перевернулась на юге Волгограда