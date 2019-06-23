МЧС предупреждает волгоградцев о сорокоградусной жаре
Волгоградская жара продолжает бить рекорды: 23 июня – самое жаркое за последние полвека! Синоптики областного ЦГМС передают, что в самом Волгограде на солнце будет до +36ºС, а в некоторых районах региона +40...+41ºС. Кстати, десять лет назад стоял практический такой же зной. А вот самое холодное 23-е число июня выдалось на 2013 – тогда было всего девятнадцать градусов тепла.
ГУ МЧС бьет тревогу и предупреждает горожан и жителей региона об опасности.
- В условиях жаркой погоды соблюдайте меры личной безопасности: исключите длительное пребывание под прямыми солнечными лучами, принимайте больше жидкости (предпочтительно не сладкой и не газированной), откажитесь от употребления спиртного. В случае ухудшения состояния обратитесь за помощью в медицинское учреждение, - обратились спасатели к жителям.
Напоминает МЧС и о правилах поведения на природе. Ни в коем случае нельзя поджигать сухую траву и вообще жечь костры.
При возникновении пожара немедленно звоните по телефону «101» для любого оператора мобильной связи.
ИСТОЧНИК KP.RU