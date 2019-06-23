На юге Волгограда под колеса иномарки попала 8-летняя школьница

СЕГОДНЯ 09:57 2019-06-23T09:57:45+03:00

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За минувшие сутки в Волгоградской области произошло семь аварий, в которых пострадали десять человек. В одном из ДТП серьезные травмы получила восьмилетняя школьница. Случилось это 21 июня около десяти часов вечера в Советском районе города-героя.

33-летний мужчина за рулем «Киа Пиканто» ехал во дворе дома №14 по улице Воронова. У четвертого подъезда мужчина не сбавил скорость, хотя это внутридворовая территория, и сбил девочку, которая в этот момент вышла на улицу прямо на дорогу.

Очевидцы вызвали врачей. Приехавшие на место медики оказали первую помощь и приняли решение о госпитализации.

- В результате ДТП девочка доставлена городскую больницу, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU