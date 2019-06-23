Волгоградские волонтеры спасли шестерых ежат, мама которых умерла

СЕГОДНЯ 07:05 2019-06-23T07:14:49+03:00

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22 июня в Городищенском районе неравнодушные местные жители нашли целое потомство ежат. Шестеро малышей бегали вокруг умершей несколько дней назад ежихи: та запуталась в сетке и не смогла выбраться. Дальнейшую судьбу диких животных решали волонтеры волгоградского приюта «Дино». В группе ребята бросили клич:

«Ищем ребят, готовых выкормить шестерых ежат. Глаза открытые, есть мелкие иголки, водичку из миски попили, а что дальше с ними и как их выкормить девушка, которая их нашла, не знает!»

На помощь откликнулась волгоградка Анастасия Тюбина. Проживание в частном доме позволяет максимально естественно выкормить ежат, чтобы в дальнейшем выпустить их на волю.

- Опыт выхаживания был, но давно. Выкармливали двух малышей, они упали в яму для столба. Жили несколько месяцев, потом благополучно были отпущены. На этой неделе в отпуск ухожу, будет чем заняться с ребёнком, - рассказала КП-Волгоград Анастасия. - Ежат, как подрастут, можно будет пробовать возвращать в природу.

ИСТОЧНИК KP.RU