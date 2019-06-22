«Берег-2019»: на популярном фестивале для волгоградцев выступят Гречка, 7Б и Хлеб

СЕГОДНЯ 18:07 2019-06-22T18:09:53+03:00

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Второй год подряд в Волгограде организуют фестиваль молодежи «Берег». Подготовка к 24 августа идет полным ходом. Масштабное мероприятие пройдет в парке Победы напротив стадиона «Волгоград Арена». Волгоградцев и гостей города-героя ждет много нового и интересного.

- К 24 августа будет застроен весь парк. Здесь появятся сразу несколько музыкальных сцен, будет работать Лекторий, зона киберспорта, театральная сцена и фудкорт. Уже известно, что хедлайнерами мероприятия станут Гречка, 7Б и Хлеб. Также в фестивале примут участие Atika, Night live project, The Puhoviks, Drama Queen, dj G, Zombie cats, дуэт Кальнов / Саврасов, Dis/Cor/, - рассказали КП-Волгоград организаторы фестиваля.

Напомним, в прошлом году праздник посетили 30 тысяч человек. Среди них - министр спорта России Павел Колобков, губернатор Андрей Бочаров и глава администрации Волгограда Виталий Лихачев.

— Прошлый год показал, что волгоградской молодежи не хватает таких мероприятий. В этом году мы поняли, что дальше нужно делать еще круче, еще больше. Мы расширяем сцену, увеличиваем количество площадок и артистов, – поделилась директор фестиваля Мария Свиридова.

«Берег» проводится при поддержке администрации города. Больше информации о фестивале можно получить по хештегу #Берегфест2019.

ИСТОЧНИК KP.RU