2019-06-22T15:59:18+03:00
Политика

Во дворе спортшколы в центре Волгограда нашли мину

Саперы ликвидировали снаряд на полигоне Прудбой
Юлия Данильченко
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Фото: пресс-служба ЮВОФото: пресс-служба ЮВО
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Каждый день в городе-герое Волгограде находят боеприпасы – отголоски Великой Отечественной войны. На этот раз рабочие обнаружили снаряд на территории ФОК ГАОУ «Колледжа Олимпийского резерва имени дважды героя советского союза А. И. Родимцева» в Центральном районе. Произошло это в процессе земляных работ, которые бригада выполняла во дворе.

- Заявка на разминирование в соединение поступила через военный комиссариат области. Специалистами группы разминирования боеприпас был классифицирован как минометная мина времен Великой Отечественной войны, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Южного военного округа.

В колледж олимпийского резерва прибыли саперы. Они оценили риски и решили транспортировать опасную находку на полигон Прудбой, где успешно подорвали. Кстати, с начала 2019 года в Волгоградской области обезвредили более 800 снарядов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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