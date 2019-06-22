В хуторе под Волгоградом нашли два снаряда и шесть мин времен войны
Очередную находку времен Великой Отечественной войны обнаружил поисковый отряд в хуторе Паньшино Волгоградской области. На этом месте шли сражения 62-й армии маршала Советского Союза Василия Чуйкова.
- Специалистами группы разминирования боеприпасы были классифицированы как два 152-мм снаряда к пушке МЛ-20 и 6 минометных мин калибра 82-мм.Так как снаряды оказалась опасными для транспортировки, саперы уничтожили их на месте методом подрыва накладным зарядом, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Южного военного округа.
Подобные находки – не редкость для нашей области. С начала 2019 года жители региона, поисковики и специалисты нашли более 800 снарядов, которые были благополучно ликвидированы силами военных.
ИСТОЧНИК KP.RU