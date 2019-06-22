Волгоградцев приглашают на экскурсию в парк «Усть-Медведицкий»

СЕГОДНЯ 12:41 2019-06-22T12:41:06+03:00

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Туристический сезон в природном парке «Усть-Медведицкий» в самом разгаре: сотрудники подготовили для жителей Волгоградской области яркие экскурсии и массу позитивных развлечений. Из них – сплавы на байдарках и, конечно, удовольствие от созерцания дикой природы.

- Учитывая, что здешние места очень привлекательны для туристов, здесь обустроили зеленые стоянки на Ярской косе на берегу Дона, на реке Протока. Для тех, кто предпочитает отдохнуть, расширив кругозор организованы пешие экскурсии по Серафимовичу и особо охраняемой природной территории, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе облкомприроды.

Недавно состоялась экскурсия для пенсионеров. Путешественникам показали потрясающие ландшафты, рассказали историю края, ознакомили с растущими на полях лекарственными травами, а еще угостили земляникой. Помимо этого, туристы смогли окунуться в теплые воды Дона на специально отведенной для этого зоне.

ИСТОЧНИК KP.RU