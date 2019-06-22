2019-06-22T10:51:15+03:00
Происшествия

17-летняя волжанка-курьер вернула обманутой пенсионерке 150 тысяч

Девушка должна была передать деньги мошеннику, но вовремя догадалась, что работает на афериста
Юлия Данильченко
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Крупную сумму денег 17-летняя жителя Волжского принесла в отдел полиции 18 июня. 150 тысяч рублей она не нашла и не украла, их ей передала 81-летняя пенсионерка накануне. Как выяснили полицейские, школьница устроилась на подработку курьером. Работодателя она в лицо не видела, лишь общалась по телефону. Тот рассказал, что девушке нужно забирать предоплату за ортопедические товары и перечислять эти деньги на карту. Получив от старушки деньги, волжанка вернулась домой – перевести их мошеннику требовалось на следующий день.

Сама пенсионерка, передавшая все сбережения за выдуманное преступником ДТП внука, почти сразу догадалась об обмане и пошла в полицию. А те распространили информацию через СМИ.

- Просматривая новостную ленту, 17-летняя жительница Волжского, сопоставив факты, поняла, что разыскиваемая курьер, забравшая деньги, это именно она. Девушка вместе со своей матерью без промедления направились в отдел полиции, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областного Главка.

Таким образом девушка помогла полиции разоблачить мошенника. Сейчас его разыскивают сотрудники уголовного розыска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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