2019-06-22T08:55:15+03:00
Общество

Все на пляж: 22 июня волгоградцев ждет аномальная жара

«Комсомолка» предлагает полный список мест для водного отдыха
Юлия Данильченко
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Сегодня волгоградцев ждет аномальная жара.Сегодня волгоградцев ждет аномальная жара.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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В субботу, 22 июня, синоптики обещают жару до +34…+36º. И это самое жаркое 22-ое число первого летнего месяца в Волгограде за последние 20 лет – так, по крайне мере, говорит «Яндекс». Многие горожане выходной день обязательно проведут на пляжах. Кстати, «Комсомолка» осмотрела все места отдыха для волгоградцев с подробным описанием плюсов и минусов.

Тем, кто уже едет к Волге, необходимо помнить об элементарных правилах безопасности от ГУ МЧС по Волгоградской области.

Первое: с 12:00 до 16:00 лучше сидеть дома под кондиционером, а если случилось оказаться вне помещения необходимо всегда находиться в тени.

Второе: находиться на солнце в такую жару можно максимум 15-20 минут и не больше. Дальше лучше спрятаться от солнца в среднем на четверть часа. Иначе можно получить солнечный удар.

Третье: одежда должна быть легкой и светлой, обязателен головной убор и очки.

Четвёртое: вода и еще раз вода. Минимум газированных и сладких напитков, уж тем более необходимо исключить алкоголь. Из еды отдать предпочтение фруктам и овощам, а вот жареное и жирное лучше не есть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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