2019-06-22T08:23:30+03:00
Происшествия

За сутки в Волгоградской области от пожаров пострадали два человека

Одно ЧП случилось из-за неосторожного обращения с огнем
Юлия Данильченко
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Сразу двух жителей Волгоградской области госпитализировали в больницы с ожогами: оба стали жертвами пожаров. Первое ЧП случилось 21 июня около часа дня в СНТ «Янтарь» в городе Михайловка. Тут загорелась деревянная хозпостройка. Очевидцы сообщили об этом на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы. Приехал 30-й расчет, который всего за двадцать минут устранил очаг возгорания.

На месте нашли пострадавшего владельца помещения.

- Есть пострадавший. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнём, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

А около трех ночи 22 июня случился пожар в Советском районе Волгограда. Полыхала комната в квартире девятиэтажки по улице Казахской. Пламя охватило 20 метров жилой площади. Житель квартиры также пострадал от огня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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