В ночь на 22 июня полицейские Волгограда зажгли свечи на Мамаевом кургане

СЕГОДНЯ 08:08 2019-06-22T08:54:55+03:00

На памятной акции «Завтра была война…» собралось более пяти тысяч человек

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21 июня на Мамаевом кургане в Волгограде прошли мероприятия в преддверии Дня памяти и скорби. На главной высоте России собралось свыше пяти тысяч человек, включая сотрудников Главка, военных, силовиков, ветеранов, кадет полицейских классов школ и курсантов академии МВД. В ночь на 22 июня в рамках памятной акции «Завтра была война…» тысячи волгоградцев зажгли свечи у озера Слез на площади Скорби.

Эту акцию в Волгограде впервые провели в 2012 году полицейские. Еще через год к ней присоединились все силовые структуры региона, а через два она стала всероссийской.

- Минутой молчания участники акции почтили подвиг защитников нашей страны, отстоявших свободу и независимость Родины и отдавших жизни во имя мира в годы войны, и возложили цветы к Вечному огню. Держа в руках зажженные свечи, участники акции поднялись к подножию скульптуры «Родина-Мать зовёт», - добавили в пресс-службе областного Главка.

ИСТОЧНИК KP.RU