Регистрировать ККТ в налоговой будут и в выходные

СЕГОДНЯ 17:44 2019-06-21T17:44:03+03:00

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Через десять дней завершится «третья волна» перехода на онлайн-кассы. С 1 июля 2019 года осуществлять расчеты с применением контрольно-кассовой техники должны индивидуальные предприниматели с патентами, а также те, кто платит единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности и оказывает услуги населению, в том числе платные стоянки, перевозчики, чей автопарк менее двадцати машин, парикмахеры. Но пока далеко не все они зарегистрировали онлайн-кассы в налоговой инспекции. Поэтому в ближайшие две недели инспекции будут работать практически без выходных. Ведь те, кто не пройдет до 1 июля регистрацию ККТ, не смогут претендовать на получение налогового вычета до 18 тысяч рублей на каждый экземпляр.

Как сообщили «КП-Волгоград» в УФНС России по региону, чтобы посодействовать налогоплательщикам в реализации их прав на применение налогового вычета, инспекции Волгоградской области в субботу 22 июня, а также в выходные 29 и 30 июня 2019 года будут принимать у волгоградцев заявления на регистрацию ККТ.

Работают во всех налоговых инспекциях области и «открытые классы» по разъяснению возникших по применению онлайн-касс вопросов.

ИСТОЧНИК KP.RU