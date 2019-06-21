2019-06-21T17:14:19+03:00
Происшествия

Машина инкассаторов перевернулась на юге Волгограда

К счастью, в ДТП никто не пострадал
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Машина инкассаторов перевернулась от удара.Машина инкассаторов перевернулась от удара.Фото: Иван МАКЕЕВ
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ДТП с участием инкассаторской машины произошло около четырех часов вечером в пятницу, 21 июня 2019 года, на юге Волгограда. Водитель спецавтомобиля инкассации двигался по улице 40 лет ВЛКСМ в Красноармейском районе. Неподалеку от остановки «Заводоуправление» сотрудник решил повернуть. Но при этом водитель не уступил дорогу и в результате столкнулся с «Нивой». Удар был такой силы, что автомобиль закрутило, в итоге инкассаторская машина опрокинулась набок.

На место вскоре приехали оперативные службы, пожарные, скорая помощь. Но в этой аварии обошлось без серьезных последствий. Деньги, которые находились в инкассаторском автомобиле, остались целы. Живы и находившиеся внутри сотрудники спецслужбы.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе главка МВД России по Волгоградской области, в ДТП с участием инкассаторского автомобиля никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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