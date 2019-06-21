В погоне за лайками: третьекурсника лишили прав за разукрашенное авто

СЕГОДНЯ 16:44 2019-06-21T17:15:38+03:00

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Среди миллионеров в России вот уже несколько лет значатся инстаблогеры, владельцы каналов ютуб и прочие активные пользователи интернета. Благодаря миллионным лайкам они зарабатывают огромные деньги. Студент третьекурсник решил, что не стоит ему прозябать на карманные деньги от родителей. Для этого создал на ютубе канал "Неугомонные". Правда, подписчиков не прибавлялось. Исправить это он решил весьма оригинальным способом. Он раскрасил свою «четырнадцатую», сделав ее похожей на машины специальных служб. Правда, лентой на ней шла подпись: "отдел по борьбе с понтами", "1сп ОПБСП по Волгограду". Также украсил машину герб РФ.

Парень снял пару очень странных и нешедевральных роликов, изобилующими матами, заслужил две сотни лайков и попал на беседу с сотрудником ГИБДД уже через пару недель. Ведь по закону нельзя использовать цветографическую раскраску, приближенную к используемой в правоохранительных органах. Студента лишили прав на полтора года. Кроме того, предстоит ответить ему и за тонировку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/715977" frameborder="0"></iframe> В борьбе за лайками разукрасил свою машину.

ИСТОЧНИК KP.RU