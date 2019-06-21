2019-06-21T14:29:47+03:00
Общество

Из-за жары фурам закрыли федеральные трассы в Волгоградской области

Ночью дальнобойщикам разрешат проезд
Екатерина МАЛИНИНА
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Фурам разрешено ехать только ночью.Фурам разрешено ехать только ночью.
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В Волгоградской области столбик термометра в тени приближается к +35 в тени, на солнце – настоящее пекло. Дороги плавятся под ногами. То, что происходит с ним при такой температуре под фурами, можно увидеть к осени, когда некоторые участки превращаются в колеи. Чтобы этого избежать, при официальной температуре выше +32 ФКУ Упрдор Москва-Волгоград вводит ограничение на движение тяжеловесов по федеральным дорогам. Так сделали и 21 июня. С 10 утра до 10 вечера фурам нельзя ехать на следующих трассах:

- Р-22 «Каспий»

- Подъездная дорога от Р-22 «Каспий» к городу Элиста

- Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград

- А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с Украиной

Также ограничено движение и в Ростовской области.

Дальнобойщики могут остановиться на 119 точках сервиса, на которых можно припарковать 3200 машин. Там же водители смогут поесть, попить и переждать жару.

ИСТОЧНИК KP.RU

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