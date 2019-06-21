2019-06-21T13:42:40+03:00
Происшествия

Пьяный водитель без прав сбил девушку на тротуаре

У волгоградки перелом ноги
Екатерина МАЛИНИНА
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Водитель вылетел на тротуар.Водитель вылетел на тротуар.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Авария в Советском районе на улице Электролесовская произошла ближе к обеду 21 июня. Мужчина на «Опеле» не справился с управлением и напротив дом №10 вылетел на тротуар, где сбил 20-летнюю девушку. На место ЧП очевидцы вызвали «скорую», у волгоградки оказалась сломана нога. Врачи увезли ее в больницу.

Водителем оказался 30-летний мужчина. От него сильно пахло алкоголем, но от медосвидетельствования он отказался. Также оказалось, что у волгоградца нет прав. Сотрудники ГИБДД составили в отношении водителя административные материалы. Их в ближайшее время передадут в суд.

Мужчине грозит штраф в 30 тысяч. Также предстоит лихачу ответить за сбитого человека.

К сожалению, даже строгое наказание не останавливает некоторых волгоградцев от выпивки перед поездкой. Много численные рейды выявляют десятки пьяных за рулем, но их количество на дороге меньше не становится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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