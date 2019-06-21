2019-06-21T13:09:51+03:00
Общество

Кондуктор высадила первоклассника из трамвая, потому что тот не смог найти проездной

Мама мальчика написала жалобу в Метролектротранс
Екатерина МАЛИНИНА
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Женщина написала жалобу в "Метроэлектротранс"Женщина написала жалобу в "Метроэлектротранс"
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Волгоградка Антонина Симонова написала жалобу в «Метроэлектротранс». Она хочет наказать кондуктора, который выгнал ее ребенка из трамвая. 20 июня около восьми вечера сын Антонины возвращался с занятий из шахматной школы, расположенной на улице КИМ. Мальчишка сел на «тройку» и стал искать свой проездной, но никак не мог найти. Ребенок суетливо листал тетрадки, но напрасно. Тогда кондуктор попросила первоклашку на остановке "Торговый центр" выйти из общественного транспорта. Денег, чтобы оплатить проезд, у семилетнего ребенка с собой не было.

- Хорошо, что Витя не забыл дома телефон. Он тут же мне позвонил и я приехала. Я не понимаю поступка сотрудницы "Метротрама". Она же видела, что пассажир маленький. А если бы у него не было с собой сотового? А если бы он был в незнакомо районе? Я считаю, что должно быть негласное распоряжение, что в таких ситуациях детей не высаживать. Не обеднеет транспортники. Кстати, проездной у школьника с собой был – просто ребенок засуетился и не увидел его.

Жалобу у волгоградки приняли. Теперь женщина ждет официального ответа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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