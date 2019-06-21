2019-06-21T12:54:04+03:00
Происшествия

За помощь супруге-предпринимательнице задержали главу Ахтубинска, заработавшего 24 миллиона за год

Он помог жене получить землю под расширение магазина
Екатерина МАЛИНИНА
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Нурузбаев руководил городом 10 лет. Фото: администрации АхтубинскаНурузбаев руководил городом 10 лет. Фото: администрации Ахтубинска
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Следователи СУ СК по Астраханской области возбудили уголовное дело в отношении Аманги Нурузбаева, главы Ахтубинска. Мужчину подозревают в превышении служебных полномочий. Обыски в администрации города прошли еще в начале недели – силовики изымали документы, опрашивали сотрудников.

Как выяснили следователи, Аманга Нурузбаева незаконно помог своей супруге. Заявление в администрацию пришло от местной жительницы, на руках у которой была доверенность от его жены. Дама просила продать участок площадью 290 квадратных метров. Он был нужен для того, чтобы расширить один из продуктовых магазинов, принадлежащих жене главы.

Вместо того, чтобы, как положено по закону, провести аукцион, глава попросил своих подчиненных подготовить необходимые бумаги, чтобы передать участок в собственность. В итоге он обошелся семье Нурузбаева в 245 тысяч рублей вместо 1,7 миллиона (реальная стоимость земли). То есть бюджет потерял почти полтора миллиона рублей. С учетом огромных долгов городского бюджета, весьма ощутимая потеря.

Сейчас следователи изучают все обстоятельства преступления. А пока на сайте администрации Ахтубинска появилось обращение самого Аманги Нурузбаева под названием "Мне не дают работать".

- В последнее время я остро чувствую, что многие структуры органов власти и управления работают против городской администрации, - пишет глава, видимо, публично связывая уголовное дело против него с профессиональной деятельностью.

Кстати, 8 сентября в Ахтубинске должны пройти выборы на главу муниципального образования. Правда, Нурузбаев не изъявлял желание участвовать - до этого он 10 лет руководил городом. То объявлял об уходе, то передумывал. Хотя должность, видимо, у него была неплохая. В декларации о доходах за 2018 год он указал цифру в 24 миллиона 630 тысяч рублей. Его супруга, владелица нескольких магазинов, заработала за год всего лишь 770 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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