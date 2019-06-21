Камеры засняли, как женщина попала по колеса «пятнадцатой» в центре Волгограда

СЕГОДНЯ 11:49 2019-06-21T13:00:16+03:00

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Авария произошла около 11 часов утра на проспекте Ленина в районе 7-й Гвардейской 21 июня. Женщина собралась переходить дорогу. Но видимо, очень спешила, поэтому не стала дожидаться «зеленого» (оставалось секунд пять), а рванула на запрещенный сигнал. Первая машина решительную даму пропустила, а водитель следующего авто просто не увидел пешехода. Он сбил волгоградку. Женщина отлетела на несколько метров, а сумку отбросило на встречную полосу.

К ней тут же подбежали водители, стали оказывать первую помощь. Скорая приехала через несколько минут. Они поставили предварительный диагноз: травма головы, перелом левого плеча. Состояние тяжелое. На месте работают сотрудники ГИБДД, которым предстоит выяснить степень вины водителя ВАЗа – мог ли он избежать аварии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/715898" frameborder="0"></iframe> "Пятнадцатая" сбила женщину на 7-й Гвардейской.

Полицейские просят соблюдать ПДД и водителей и пешеходов. Стоит помнить, что машину нельзя остановить моментально. Переходите дорогу только на "зеленый" светофор.

ИСТОЧНИК KP.RU