Камеры засняли, как женщина попала по колеса «пятнадцатой» в центре Волгограда
Авария произошла около 11 часов утра на проспекте Ленина в районе 7-й Гвардейской 21 июня. Женщина собралась переходить дорогу. Но видимо, очень спешила, поэтому не стала дожидаться «зеленого» (оставалось секунд пять), а рванула на запрещенный сигнал. Первая машина решительную даму пропустила, а водитель следующего авто просто не увидел пешехода. Он сбил волгоградку. Женщина отлетела на несколько метров, а сумку отбросило на встречную полосу.
К ней тут же подбежали водители, стали оказывать первую помощь. Скорая приехала через несколько минут. Они поставили предварительный диагноз: травма головы, перелом левого плеча. Состояние тяжелое. На месте работают сотрудники ГИБДД, которым предстоит выяснить степень вины водителя ВАЗа – мог ли он избежать аварии.
"Пятнадцатая" сбила женщину на 7-й Гвардейской.
Полицейские просят соблюдать ПДД и водителей и пешеходов. Стоит помнить, что машину нельзя остановить моментально. Переходите дорогу только на "зеленый" светофор.
ИСТОЧНИК KP.RU