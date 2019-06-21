Под Астраханью водитель из Чечни отправил в больницу четверо друзей

СЕГОДНЯ 11:12 2019-06-21T11:14:15+03:00

Водитель не справился с управлением. Фото: УМВД по Астраханской области

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Авария произошла около 4 часов утра 21 июня. 29-летний житель Чечни мчался по трассе Буруны-Басы-Кизляр. Хорошая машина Mitsubishi Lancer позволяла держать высокую скорость. Но на одном из участков мужчина отвлекся от дороги, иномарка начала скатываться на обочину, врезалась в дорожный знак, а затем перевернулась.

На месте работали пожарные и полицейские.Фото: УМВД по Астраханской области

В машине ехали четверо его друзей: двое чеченцев и двое астраханцев, получили травмы. У 29-летнего пассажира открытая черепно-мозговая травма, у 20-летней пассажирки из села Басы также травма головы и ушиб ног и рук, у 30-летнего пассажира закрытая ЧМт и ушибы. А 16-летний парень получил ушиб нижней челюсти. Молодых людей развезли по больницам.

Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии. Соблюдал ли водитель правила дорожного движения, были ли неровности на трассе, может быть автомобилист заснул за рулем.

Машина сильно повреждена.Фото: УМВД по Астраханской области

ИСТОЧНИК KP.RU