Пьяный фермер в беспамятстве забил своего друга

СЕГОДНЯ 10:02 2019-06-21T10:02:23+03:00

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В Николаевском районе Волгоградской области под суд идет один из местных фермеров. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

Все произошло в новогоднюю ночь. Ее местный аграрий решил провести со своим другом – рабочим с соседней фермы. Сначала сидели хорошо, душевно. Но чем было больше алкоголя в крови, тем дурней становился разговор. Все это переросло в ссору, а потом в драку. глава КФХ накинулся с кулаками на 66-летнего друга. Он повалил его на землю и стал избивать. Чуть позже судебно-медицинская экспертиза определит, что жертву ударили 8 раз по голове.

- Сам обвиняемый уверяет, что ничего не помнит: что случилось, из-за чего произошла ссора. Поэтому свою вину не признает. Уголовное дело передали в суд, - сообщили "КП-Волгоград" в пресс-службе СУ СК по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU