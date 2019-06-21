Под Волгоградом в аварию попал 14-летний подросток на мопеде с соседкой третьеклашкой

СЕГОДНЯ 09:53 2019-06-21T09:53:44+03:00

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20 июня сразу три подростка на мопедах угодили в аварии. Где-то по своей вине, где-то по вине водителей на авто. Около 9 вечера произошла аварии в Серднеахтубинском районе в поселке Суходол. 14-летний мальчишка на мопеде ехал по улице Центральная – катал соседскую 9-летнюю девчушку. Недалеко от перекрестка с ним поравнялся «Хендай». 49-летний водитель стал поворачивать и не уступил дорогу юному мотоциклисту, хотя должен был. В результате аварии подросток и девочка упали. Их с травмами госпитализировали в больницу.

Еще один школьник был за рулем в Камылге. Она на мотоцикле «Мотолэнд» ехал по улице Октябрьская. Ему не уступил дорогу 24-летний парень на «Приоре». 14-летний пассажир мини-байка попал в больницу.

В городе Михайловка 17-летний волгоградец на скутере не справился с управлением и съехал на обочину, где врезался в опору ЛЭП. Он получил травмы, его доставили на «сокрой» в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU