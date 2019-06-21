2019-06-21T09:20:29+03:00
Происшествия

Москвичка погибла под колесами автоцистерны во время отпуска у родителей в Жирновске

Сбежавшему с места ДТП водителю грозит 7 лет тюрьмы
Екатерина МАЛИНИНА
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Сбежавшему водителю грозит до 7 лет тюрьмы.Сбежавшему водителю грозит до 7 лет тюрьмы.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Тело женщины увидели прохожие, которые днем 20 июня оказались на улице Садовая в городе Жирновске. Они тут же позвонили в полицию. Специалисты ГИБДД по травмам определили, что жертву сбила машина, причем не легковушка, а грузовая. Нашлись и свидетели, которые сообщили несколько вариантов, кто это мог сделать. Ориентировку дали всем экипажам. И через несколько часов силовикам удалось задержать преступника. 42-летний мужчина на автоцистерне не заметил молодую женщину. А когда сбил – испугался. На месте аварии никого кроме него не было, поэтому он решил сбежать. Сейчас ему грозит до 7 лет лишения свободы.

А сбитая дама оказалось не местной. Она когда-то много лет назад перебралась в Москву и сейчас приехала к родителям в отпуск, отдохнуть от столичной суеты.

- Инспекторы ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах ЧП, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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