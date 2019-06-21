2019-06-21T09:11:54+03:00
Общество

У астраханца отобрали новенькую «Инфинити» за долги

Он задолжал полтора миллиона рублей
Екатерина МАЛИНИНА
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Машину передали взыскателю. Фото: ФСПП по Астраханской областиМашину передали взыскателю. Фото: ФСПП по Астраханской области
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Богатые тоже плачут, особенно если лишаются любимой машины. И особенно, если она стоит больше двух миллионов рублей. В такую ситуацию попал житель Приволжского района Астраханской области.

50-летний мужчина зарабатывает неплохие деньги, ни в чем не нуждается. Многие даже позавидуют. Но в свое время он занял полтора миллионов рублей у своего знакомого. Нужно было для дела. Написал расписку. Правда, когда пришел срок отдавать, вдруг решил, что никому ничего не должен. Заемщику такой расклад дел не понравился, и он обратился в суд, который обязал должника расплатиться. Исполнять решение астраханец не спешил, поэтому им занялись судебные приставы. Вызовы в управление мужчина игнорировал. Тогда сотрудник выяснил, что среди имущества астраханца значится новенькая «Инфинити». Он нашел машину у работы должника и арестовал. Теперь элитное авто передали на ответственное хранение взыскателю.

Если астраханец не заплатит долг, он лишится машины ценой в два с половиной миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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