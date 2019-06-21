В Волгоградской области у девяти хронических алкоголиков отобрали права

СЕГОДНЯ 08:55 2019-06-21T08:55:27+03:00

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Полиция устраивает рейды на пьяных водителей постоянно. Часто попадают автомобилисты в состоянии алкогольного опьянения и в аварии. У нарушителей отбирают права на полтора года и назначают штраф в 30 тысяч. Но по закону права из-за проблем с алкоголем могут забрать не только, если человек вел машину после рюмки водки. Прокуратура Палласовского района изучила картотеку врача нарколога в местной ЦРБ. На учете с диагнозом: синдром зависимости, вызванный употреблением алкоголя, активная зависимость II стадия, были девять автомобилистов.

- Риск того, что они сядут за руль пьяными очень высок, поэтому через суд им аннулировала права на управление транспортным средством, водительские удостоверения у них изъяли сотрудники ГИБДД, - сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградской областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU