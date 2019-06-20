2019-06-20T17:28:01+03:00
Общество

До конца года в Волгограде и Волжском сдадут 14 долгостроев

В 2019 году более 1100 семей обманутых дольщиков смогут отпраздновать новоселье
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В 2019 году в регионе станет на 14 проблемных домов меньше. Фото: АВОВ 2019 году в регионе станет на 14 проблемных домов меньше. Фото: АВО
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Проблема долгостроев в Волгоградской области по-прежнему остается острой. Хотя в последнее время власти вплотную занялись этим вопросом и дело сдвинулось с мертвой точки. Долгожданного новоселья в этом году дождутся более 1100 семей обманутых дольщиков из Волжского и Волгограда. До конца 2019-го в области должны сдать 14 долгостроев. Девять домов уже находятся в высокой степени готовности, скоро их сдадут в эксплуатацию. Как сообщили «КП-Волгоград» в областной инспекции госстройнадзора, в Волгограде потеряют статус проблемных дома в ЖК «Парк Европейский», «Петровский», «Атлант», «Алфавит» и другие, в Волжском - в ЖК «Ахтуба Сити Парк и одна секция дома на проспекте Ленина, 142.

На решение проблемы областная казна только в этом году выделила 383 миллиона рублей. Они пойдут на субсидии застройщикам на завершение строительства и присоединение коммуникаций, а также на покупку квартир для льготников в проблемных домах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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