2019-06-20T16:49:34+03:00
Общество

На прямой линии президента снова не прозвучали вопросы из Волгограда

Но президенту задали множество вопросов, которые волнуют жителей области
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Владимир Путин во время «Прямой линии» традиционно ответил на вопросы.Владимир Путин во время «Прямой линии» традиционно ответил на вопросы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Более четырех часов президент России Владимир Путин отвечал на вопросы жителей страны. Вопросы из Волгограда на «прямой линии» так и не прозвучали. Хотя их жители области готовили и отправили не одну сотню. Многие спрашивали про доступное жилье и ипотеку, детские пособия и пенсии, переселения из ветхого жилья, очереди к врачу и отсутствие бесплатных лекарств, низкие зарплаты, в том числе у медиков, учителей и пожарных. Интересовали волгоградцев и буксующая мусорная реформа, и ЖКХ. Но, пожалуй, «Когда жизнь наладится? Хотя бы чуть-чуть» - главный вопрос, на который хотел услышать ответ каждый.

Слова Волгограду в 2019 году не дали. Хотя и в прошлые годы во время включений из нашего региона местные темы не звучали, зато спрашивали про Сирию, про Трампа.

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О чем хотели спросить президента Волгоградцы (подробности).

Полная стенограмма прямой линии с Владимиром Путиным - 2019

Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .

ИСТОЧНИК KP.RU

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